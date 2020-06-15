【遙距營商計劃】約1個月仍未獲批　顧問公司或助客變陣申其他資助

▲ 顧問公司「SaveSMEHK.com」曾替30間企業申請 D-Biz計劃，創辦人譚麗時透露至今仍未收到批核結果。（法新社圖片）

創新及科技局早前推出「遙距營商計劃 」（D-Biz），惟有指審批進度及獲批金額不符預期。有協助企業申請的顧問公司表示，遞交申請至今已逾1個月，仍未收到批核結果；短期內將會進行內部會議，商討是否需要為客戶「轉陣」。

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顧問公司「SaveSMEHK.com」曾替30間企業申請 D-Biz計劃，創辦人譚麗時透露至今仍未收到批核結果。據她了解，有行家已收到批核結果，大部分企業也會希望「用盡資助」，故報價大多也是9萬多元；惟最終只獲得3萬多元。獲批金額與報價相差甚遠，加上部份企業於18日申請，至今已相距約一個月，仍未有批核消息。譚坦言，客戶亦大感失望，故近日公司亦會召開內部會議，商討是否需要為客戶「轉陣」。她亦擔心客人或會中止項目；屆時或轉介客人改為申請其他資助基金，例如科技券。

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譚麗時續指，雖當初亦有預計資助金額、審批時間或與預期有落差，「但未有料到相差如此遠。」她又直斥當局扣減資助的情況是「不理性」，而申請者無法得知決定資助金額的準則。即使客戶不滿最終的審批結果，她亦不建議「上訴」，免最終更加耗時。

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記者：葉泳珊