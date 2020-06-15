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【樂視退市】樂視股票下月變牆紙　千億市值見財化水

環球政經 17:00 2020/06/15

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樂視網因連續多年虧損以及觸及終止上市條款，6月5日起進入退市程序，樂視網將會在30個交易日後退市，預計最後交易日為7月20日。京東拍賣網顯示，被譽為中國Steve Jobs的賈躍亭所持有的2210萬股樂視網在周六及周日進行拍賣，起標價為5547萬元人民幣，但截至拍賣結束，因沒有人出價而流標。

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五年股價暴跌98%

樂視網在2010年於深交所上市，最高峰時每股股價達44.72元（現時股價是0.81元），市值超過千億元人民幣，其後賈躍亭在2016年向員工發信，承認公司資金鏈出現問題，陷入債務危機，即使孫宏斌投入百億資金也不能令樂視起死回生，結果賈躍亭於2017年卸任董事長職務，赴美避債。

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現在賈躍亭正在美國進行債務重組，樂視網在去年的業績會中表示，賈躍亭債務重組計劃不會影響他對樂視雲樂視體育的擔保債務，對樂視網的年報沒有影響，證監會又指正調查賈躍亭，現時他已被納入列入失信執行人名單。

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撰文 : 國際組

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