【新冠肺炎】疫情放緩　部分歐洲國家逐漸開放邊境

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據顯示，在全球780萬宗感染個案，歐洲錄得204萬宗以及超過18萬宗因疫情而死亡的個案。

不少國家因疫情封鎖邊境三個月後，已逐漸放寬防疫禁令，允許來自歐盟、英國和歐洲某些不用護照的申根旅行區旅行，其中包括瑞士等非歐盟國家。預計歐洲將於下月開始向來自美國、亞洲、拉丁美洲和中東的遊客開放，但細節還有待商榷。

意大利於6月3日對歐洲遊客全面解禁，而德國與波蘭、捷克和斯洛伐克的邊境的管制措施亦逐漸取消。

奧地利週二起將向除西班牙、葡萄牙、瑞典和英國以外的歐洲鄰國開放，並向意大利疫情最嚴重的倫巴第地區發出旅行警告。

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西班牙於周日將開放予歐洲旅客的時間提前10天至6月21日，與葡萄牙的邊境禁令則維持關閉至7月1日。

捷克從今日起向歐盟國、瑞士及列支敦士登的遊客開放。而挪威今日起亦重新開放跟鄰國的邊境，惟將繼續維持關閉與瑞典的邊界。

法國同樣於今日開放國家邊境，但從西班牙及英國入境的旅客則需要14天居家隔離。

丹麥僅向來自德國，挪威和冰島，而又預訂了最少六晚住宿的旅客開放。

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