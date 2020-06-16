【騰訊股價】馬化騰減持騰訊套現43億元　股價曾重上450元（第二版）

▲ 馬化騰今年內第二度減持騰訊，套現42.7億元。

騰訊 （00700） 主席馬化騰再度減持。據聯交所權益披露資料顯示，馬化騰於6月9日至12日期間，連續4日減持騰訊股份，共涉及約964.8萬股，平均出售價格介乎433.4至450.3元，合計套現約42.7億元。

馬化騰減持消息公布後，騰訊股價未受影響，周二股價一度重上450元，至10時25分，騰訊股價升3.6%或15.4元，暫報449元，成交逾40億元。

馬化騰最新持股仍達8.049億股騰訊，以周一收市價計，市值約3,490億元。

日期 減持股數 平均作價（元） 套現金額（元） 6月9日 178萬股 433.4095 7.71億 6月10日 335萬股 443.0151 14.84億 6月11日 253萬股 450.2696 11.39億 6月12日 198.78萬股 440.2190 8.75億

年初曾減持500萬股 套現20億元

今次是年內第二度減持騰訊。他於今年1月14日至17日期間，亦曾連續4個交易日沽貨，累計涉及500萬股股份，套現近20億元，當時是馬化騰2017年10月以來，首次減持。

連同今輪減持，馬化騰今年已套現62.66億港元。

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