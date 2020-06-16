【騰訊股價】馬化騰減持套現43億元　旗下遊戲獲批版號升逾4%（第三版）

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騰訊低招股價7成全購易鑫 到底有何玄機?
騰訊 （00700） 主席馬化騰再度減持。據聯交所權益披露資料顯示，馬化騰於6月9日至12日期間，連續4日減持騰訊股份，共涉及約964.8萬股，平均出售價格介乎433.4至450.3元，合計套現約42.7億元。
馬化騰減持消息公布後，騰訊股價未受影響。騰訊旗下遊戲獲批遊戲版號，刺激股價上升，重上450元，至10時59分，騰訊股價升4%，暫報451.6元，成交逾55.6億元。
馬化騰最新持股仍達8.049億股騰訊，以周一收市價計，市值約3,490億元。
|日期
|減持股數
|平均作價（元）
|套現金額（元）
|6月9日
|178萬股
|433.4095
|7.71億
|6月10日
|335萬股
|443.0151
|14.84億
|6月11日
|253萬股
|450.2696
|11.39億
|6月12日
|198.78萬股
|440.2190
|8.75億
年初曾減持500萬股 套現20億元
今次是年內第二度減持騰訊。他於今年1月14日至17日期間，亦曾連續4個交易日沽貨，累計涉及500萬股股份，套現近20億元，當時是馬化騰2017年10月以來，首次減持。
連同今輪減持，馬化騰今年已套現62.66億港元。
騰訊旗下遊戲獲批遊戲版號
國家新聞出版廣電總局官網顯示，共55款遊戲獲得遊戲版號，其中21款為休閑益智類遊戲，1款網絡遊戲，1款網頁遊戲，1款Switch遊戲，其餘均為手遊．《不思議的皇冠》申報類別為遊戲機Switch，是騰訊NEXT Studios開發的遊戲。
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