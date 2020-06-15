沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知

雖然各區屢錄高價成交，惟仍有業主平價賣樓，就連向來抗跌的藍籌屋苑，也受影響。

美聯翁凱傑說，沙田第一城11座極低層E室，實用面積504平方呎，三房間隔，原叫價720萬元放盤，終減價57萬元，以663萬元易手，呎價13,155元。若看銀行網上估價，上述單位滙豐報725萬元，中銀香港則報723萬元，換言之，成交價較銀行估價，低約一成。

翁凱傑解釋說，低層單位叫價向來較平，加上該單位質素較差，外望巴士站，又無雅緻裝修，故才以低價易手。他又說，單位丟空數月，一直有準買家上門睇樓，惟見單位質素較差，買家都大幅還價，惟業主不願，故遲遲未能易手。

事實上，近期樓價氣氛轉趨觀望，皆因市場憂慮，美國或爆發第二波疫情，拖累環球經濟復蘇，更影響投資氣氛。加上，多個新盤有望短期內登場，且以貼市價賣樓，二手屋苑業主要賣樓，往往只能減價出售，若單位質素較差，即使是藍籌屋苑，也要進一步減價，甚至低市價賣樓。

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