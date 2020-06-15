【定期存款】招商永隆港元定存息5連減 半年存息累削0.3厘至1.3厘

▲ 3間中資行連番減港元定存息，如招商永隆今天再削半年期0.05厘；6月至今已累減0.3厘至1.3厘。

再有兩間中資銀行搶乘減港元定存息的快車，包括招商永隆及交銀香港，今天（6月15日）齊向半年定存埋手。當中招商永隆自6月開局至今更5連削，把6個月港元定存年息由1.6厘，累計調低0.3厘，新息率至1.3厘。至於交銀香港亦把6個月港元定存息累降0.23厘，新報1.35厘，頓跌出三甲高息榜。專家以港滙轉強銀行水浸，且礙於全球疫情恐爆第2波，累及經濟復甦，遂料同業暫忍手，以免在超低息的環境下，息差續受壓。

綜觀6月份的搶存戰已不斷收歛，自上周起更停戰，同業無懼第2間虛擬銀行、天星（Airstar）於上周四（6月11日）突擊，正式開業。單以今天計，3間中資大小行鬥減息，如工銀亞洲於5日內已一減再減。

6月份已過一半，還有半個月便是季結及半年結；但半年結前港元拆息一反常態續走低，一個月港元拆息更呈12連跌，今天乍現0.55厘的兩年半新低。再有大行減港元定期存款息率，工銀亞洲剛調低半年或以下的較短存期息率，當中削幅較大是一個月至3個月期，齊削0.2厘。而兩個月期的新息率更失守一厘大關，僅報0.8厘；至於半年期則微減0.05厘，新報1.4厘。

專家預計銀行續減定存息，反而趁政府向市民派錢一萬元，鬥推超高息短存，冀力吸700億元的商機。

12間大小銀行鬥減息 首間虛擬銀行亦跟減

誠然，綜觀上周進入6月第2個星期，12間大小銀行已鬥減不同存期的年息，包括︰華僑永亨、富邦、交銀香港、招商永隆、工銀亞洲及星展全面減短中長息；花旗、創興 （01111） 、建行亞洲、信銀國際及集友，以至首間虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank），則主力削半年或以下的較短存。在月結前，竟缺乏一面倒「獨加」 。

而工銀亞洲剛於上周四（6月11日）才出手，全面調低短中長息，如兩個月期累削0.3厘等；一年亦削低0.1厘，至1.35厘，失守長息榜的三甲列。

東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥認為，歐美日等全球鬥量寬，在無限放水下，可惜游資並未明顯流入實體經濟，只是帶旺股市；正因經濟仍有待復甦，新近又有疫情第2波之憂，難免累及信貸處於疲弱，銀行高息吸存乏好出路，遂料半年結前業界暫毋須搶存。

京東IPO凍資回籠 銀根更鬆動

招商永隆司庫蕭啟洪指， 半年結前市傳約有8隻IPO力爭招股，惟總集資僅約300多億元。反觀，今年「三冠王」京東 （新上市編號︰09618） ，凍結約2,800億元於本周三（17日）解禁回籠；而該股傳獲最多散戶入票、以及集資最勁而為焦點新股；與此同時，計及網易 （09999） 兩大重磅中概股完成上市，市面頭寸更鬆動，按理同業亦毋須逆市盲目鬥加息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪