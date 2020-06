美媒《美國之音》遭CDC封殺 白宮斥其為中國宣傳

美國國會資助的媒體《美國之音》(Voice of America)今年4月時,曾遭白宮批評為中國宣傳及浪費納稅人金錢。但美國疾控中心(CDC)的内部文件曝光,揭發CDC引述白宮一份批評《美國之音》為中國宣傳的聲明,又指示職員拒絕《美國之音》的採訪及媒體查詢。

白宮今年4月10日曾發表一份聲明,標題為「美國之音在疫情下用你的錢為外國政治宣傳」(Amid a Pandemic, Voice of America Spends Your Money to Promote Foreign Propaganda)。聲明指出《美國之音》每年獲納稅人資助2億美元(約15.6億港元),卻稱中國武漢解封是成功典範,抨擊《美國之音》在為中國宣傳。

根據哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所(Knight First Amendment Institute)公布的文件,美國CDC今年4月30日發出一封内部電郵。該電郵由調職CDC協助疫情通訊的美國農業部發言人里奇(Michawn Rich)發出,提到處理媒體查詢的流程。

電郵提到,當CDC員工處理送往美國衛生部及副總統辦公室的媒體查詢,切勿發送《美國之音》特約記者敍斯特倫(Greta Van Susteren)或與《美國之音》相關者的查詢,並附上白宮批評《美國之音》的聲明網址。

《美國之音》台長貝内特(Amanda Bennett)發聲明批評,指《美國之音》是由聯邦政府資助的獨立新聞機構,為CDC內部文件的指控感到震驚和困擾,要求對方收回有關指示。

