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美媒《美國之音》遭CDC封殺 白宮斥其為中國宣傳

環球社會熱點 17:43 2020/06/15

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美國國會資助的媒體《美國之音》（Voice of America）今年4月時，曾遭白宮批評為中國宣傳及浪費納稅人金錢。但美國疾控中心（CDC）的内部文件曝光，揭發CDC引述白宮一份批評《美國之音》為中國宣傳的聲明，又指示職員拒絕《美國之音》的採訪及媒體查詢。

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白宮今年4月10日曾發表一份聲明，標題為「美國之音在疫情下用你的錢為外國政治宣傳」（Amid a Pandemic, Voice of America Spends Your Money to Promote Foreign Propaganda）。聲明指出《美國之音》每年獲納稅人資助2億美元（約15.6億港元），卻稱中國武漢解封是成功典範，抨擊《美國之音》在為中國宣傳。

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根據哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）公布的文件，美國CDC今年4月30日發出一封内部電郵。該電郵由調職CDC協助疫情通訊的美國農業部發言人里奇（Michawn Rich）發出，提到處理媒體查詢的流程。

電郵提到，當CDC員工處理送往美國衛生部及副總統辦公室的媒體查詢，切勿發送《美國之音》特約記者敍斯特倫（Greta Van Susteren）或與《美國之音》相關者的查詢，並附上白宮批評《美國之音》的聲明網址。

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《美國之音》台長貝内特（Amanda Bennett）發聲明批評，指《美國之音》是由聯邦政府資助的獨立新聞機構，為CDC內部文件的指控感到震驚和困擾，要求對方收回有關指示。

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責任編輯：何穎兒

美國疾控中心引述白宮批評《美國之音》為中國宣傳的聲明，曾指示職員拒絕《美國之音》的採訪及媒體查詢。

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