【新冠肺炎】北京4日共增79宗本地確診　全市防控進入「戰時狀態」

北京發生第二波新冠肺炎疫情，4天確診79宗本地感染病例，大部分與豐台區新發地農產品批發市場有關。鑑於北京疫情，內地多個省市要求民眾非必要不要前往北京。北京市委組織部宣布全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，並展開大排查。

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北京市委組織部部務委員徐穎今（15日）在新冠肺炎防疫發布會時表示，全市社區防控工作速進入「戰時狀態」，全市7,120個社區，近10萬名社區工作者投入抗疫工作。新發地農產品批發市場周邊11個校區，以及玉泉東市場周邊10個社區，全部實行封閉管理，亦會對9萬名小區居民進行核酸檢測。

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北京市各社區亦展開全面「敲門行動」，透過張貼公告、上門詢問、微信等方式聯絡， 排查5月30日以來曾去過新發地農產品批發市場的近20萬人，以社區為單位安排核酸檢測，並進行家居觀察。

北京昨日新增36宗確診個案，當中34宗均與新發地農產品批發市場有關。https://bit.ly/2RLRwOO

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