  • 30°C
香港時間 : 2020615日 (一) 19:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】北京4日共增79宗本地確診　全市防控進入「戰時狀態」

環球政經 18:07 2020/06/15

分享：

北京發生第二波新冠肺炎疫情，4天確診79宗本地感染病例，大部分與豐台區新發地農產品批發市場有關。鑑於北京疫情，內地多個省市要求民眾非必要不要前往北京。北京市委組織部宣布全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，並展開大排查。

相關文章：【新冠肺炎】專家澄清：三文魚難成新冠病毒宿主　但暫時應避免生吃

相關文章：新冠肺炎死者家屬　控告政府隱瞞疫情兼索償200萬人民幣

北京市委組織部部務委員徐穎今（15日）在新冠肺炎防疫發布會時表示，全市社區防控工作速進入「戰時狀態」，全市7,120個社區，近10萬名社區工作者投入抗疫工作。新發地農產品批發市場周邊11個校區，以及玉泉東市場周邊10個社區，全部實行封閉管理，亦會對9萬名小區居民進行核酸檢測。

相關文章：【新冠肺炎】北京相隔兩個月再現本地感染　患者稱近兩星期無離京

相關文章：【北京疫情】北京暫停開放文化娛樂場所　發言人：未完全掌握病毒變異傳播規律

北京市各社區亦展開全面「敲門行動」，透過張貼公告、上門詢問、微信等方式聯絡， 排查5月30日以來曾去過新發地農產品批發市場的近20萬人，以社區為單位安排核酸檢測，並進行家居觀察。

北京昨日新增36宗確診個案，當中34宗均與新發地農產品批發市場有關。https://bit.ly/2RLRwOO

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

iMoney全新網上專欄的內容請按此

撰文 : 鄺庭芳

相關文章

海關口罩檢測一款口罩含菌量超標　呼籲市民馬上停用
2020/06/12
海關口罩檢測一款口罩含菌量超標　呼籲市民馬上停用
【殃及池魚】新冠三文魚恐慌持續發酵 內地多處停售及下架三文魚
2020/06/13
【殃及池魚】新冠三文魚恐慌持續發酵 內地多處停售及下架三文魚
【北京疫情】內地專家：對北京疫情樂觀　病毒毒株不像國內流行類型
2020/06/14
【北京疫情】內地專家：對北京疫情樂觀　病毒毒株不像國內流行類型
疫情 微信 北京 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【股樓專欄】樓價點解排第一？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【有盈退休】曾智華：國家隊掃國家股
【有盈退休】曾智華：國家隊掃國家股
【理財智慧】成百萬富翁　35歲提早退休　6大原則達財務自由
【理財智慧】成百萬富翁　35歲提早退休　6大原則達財務自由
【見人見智】地產商寡頭壟斷上車難　任志剛：年輕人到2047最艱難
【見人見智】地產商寡頭壟斷上車難　任志剛：年輕人到2047最艱難
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
高層海景戶無客吼　劈價220萬先有人要
高層海景戶無客吼　劈價220萬先有人要