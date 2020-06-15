【保就業】敘福樓時薪1000元招神秘試食員　開放3小時約50個人爭1個位（附招聘連結）

▲ 敍福樓主席黃傑龍在社交網站發帖文招聘「神秘試食員」。

在港經營牛角、溫野菜、和平飯店等品牌的敘福樓 （01978） ，公司主席兼行政總裁黃傑龍在社交網站登文招聘「神秘試食員」，以月薪4000元、每月工作時數約4小時，即時薪1000元招聘，並稱「試食時段及內容由員工自由神秘決定」。黃傑龍其後補充，開放招聘僅3小時，已收到370個申請。以預計招聘5人至10人，大約37人至74個人爭一個職位。

政府保就業計劃要求申請人申領期期內受薪員工數目，不可少於3月的受僱人數，黃傑龍直言，招聘神秘試食員與達成保就業計劃條款有關，但強調：

雖然公司一直沒有裁員，但由於員工自然流失等因素，決定特別增加特別合約工種，確保員工人數有多無少。

黃傑龍在社交網站帖文指，有關職位合約期6個月，由6月至11月，合約期內每月於敘福樓集團任何分店（包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、溫野菜、牛涮鍋、柳氏家、和平飯店、敘福樓金閣等）用餐兩次並撰寫試食報告，試食分店不能重複。

他表示，任何香港永久性居民、非現職員工均歡迎申請，並會優先考慮酒店及旅遊業開工不足員工。

招聘連結

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