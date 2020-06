【職場英文@iM網欄】熱門移民!! IELTS滿分秘密!!

移民最近成為大家都很關注的一個議題,今日想同讀者分享一下同移民有關的英文。

移民不同國家都有不同的計劃,例如部分國家分為「投資者」(Investor Program)、「企業家」(Entrepreneur Program)和「自僱人士」(Self-Employed Worker Program),而他們的要求都不同。但一講起移民申請,不少朋友仔都要考IELTS考試,因應不同的移民要求,所需的分數亦大有不同。

但以筆者的經驗,無論英文底子如何,很多香港人都在writing 及speaking 兩份分卷比較弱,原因是IELTS 的writing 及speaking 同香港的公開試的出題模式都有點不同。加上香港人習慣機械性回答口語考試的問題,例如別人問你: Do you like vegetables? 我們習慣會答: Yes I like them because they are healthy.

今日我想同大家分享一些小技巧。IELTS 口語考試的其中一部分,要求大家要進行一個1-2分鐘短講,而其中一種題型通常要求你介紹不同的人物 (例如: 你的鄰居/中學老師/朋友) 。這類題目令不少同學仔感到頭痛,因為在他們腦海中不太知道如何取高分。最終就不斷重複地說: He is nice! He is friendly! He is good! 如果你都遇到以上的難題,我可以簡單同大家分享取高分的作答框答: (A.P.P.S)

A ppearance (外貌): 簡單形容他的外貌,形容對方的眼耳口鼻等

例如: 他的雙眼發光 - His eyes are twinkling

例如: vivacious (活潑迷人,通常指女性) ,altruistic (無私心的) 等 , 而不是只有kind/nice/friendly/helpful ,以展示你的詞彙的多元性

例如: 我之前同他合作或同他一起共事

例如,題目叫你介紹一個鄰居,你在最後可以講少少: 鄰居不只是普通朋友,很多時可以守望相助,但奈何在現今社會,我們與鄰居之間的關係愈來愈疏遠 (distant/detached relationship),我好慶幸同這位鄰居可以保持和諧的關係 (harmonious relationship)

所以如果想申請移民,一定要多花時間準備IELTS考試呀!

最後,想同大家分享一些與移民有關的英文詞彙:

Imported labour輸入勞工

Non-immigrant worker非法勞工

Skilled migration技術移民

Emigrants移居國外的移民

Wave of emigration移民潮

Cultural integration文化融合

如果IELTS移民及有什麼問題,可以隨時再多交流一下,亦都可以上http://spencerlam.hk/ 了解更多IELTS資訊!

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。 Facebook 專頁:Spencer Lam English Team

