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【雲端應用】港「雲就緒」能力亞太居首　勝過新加坡新西蘭

科技 20:00 2020/06/15

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亞洲雲運算協會執行總監Lim May-Ann表示，雲就緒程度較高的地區，意味它能較快疫情所情所帶來的經濟打擊中恢復過來。(圖片來源: 法新社)

應對疫情對商業活動的影響，企業加快數碼轉型，愈來愈多將雲端運算技術應用至運作及營商模式。有調查指出，香港的「雲就緒（Cloud readiness）」能力在亞太區中居首位，專家強調，香港的雲基建在包括綠色與可持續發展、自由資訊流通，以及私隱保護等項目的表現，仍有改善空間。

亞洲雲運算協會早前發表《雲就緒指數2020》報告，該調查依據各地與雲端運算相關多項指標，包括國際連接、寛頻網絡質素、資訊自由流通等，分析亞太區各地的雲就緒指數。其中，香港錄81.9分，在14個地區中居首，其次為新加坡、新西蘭（詳見表）。較上一次於2018年的報告，香港的排名上升1位。

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亞洲雲運算協會執行總監Lim May-Ann接受訪問時表示，雲就緒程度與當地經濟運作有頗大關連。而且新冠肺炎疫情加快全球數碼轉型的速度，特別企業對遙距取用數據、以及在家工作措施，持續推動雲端運算需求。她指出，亞太區內正發生新的「數碼鴻溝」，不少人因為設備、頻寬等問題，無法暢順地在家完成所需工作，這反映各地雲端設備建設仍有進步空間。她進一步指，香港整體表現良好，但仍有不少問題需克服，例如市區與郊區兩者的網絡連接差距，以至家區與辦公室數碼設備的落差。

私隱數據外洩 損害營商評價

Lim May-Ann表示，香港在雲基建上有良好表現，亦相信未來能繼續發揮在地理、基建發展上維持現有優勢，但指數上的部分項目，包括綠色與可持續表現、自由資訊流通，以及私隱保護，三者的得分較低，是可以繼續改善的項目。

特別就私隱問題，她提到香港較近期有多宗數據外洩的事件，或多或少損害在港營商安全的評價，惟這亦與香港較早期已探用數碼技術，至現在不少企業運作相對老舊的IT遺留系統，從業員對私隱保護意識亦較落後形勢有關。她強調，香港針對私隱資料的處理框架，每兩年就要檢討一次，並應按需要持續更新。

記者: 周俊霖

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