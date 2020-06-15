【科網狂潮】微盟股價再破頂 兌吧受惠618行情飆23%

▲ SaaS股表現強勁，微盟股價再創新高。

北京新冠肺炎疫情反覆，市場擔憂再有大規模爆發，並預期企業對軟件即服務（SaaS）需求繼續增長。SaaS板塊逆市造好，微盟 （02013） 股價再創新高，周一（15日）曾高見10.2元。

受惠於內地電商平台618促銷活動，微盟近期走勢強勁，周一股價逆市創新高後回落，收市仍升2.7%，報9.71元。

兌吧大漲23%

與此同時，同為SaaS股的兌吧 （01753） 表現更為亮眼，全日升逾23%，收報4.33元。據內地傳媒報道，兌 吧已就618促銷購物節與多家頭號淘寶商家簽署了服務協議，包括認養一頭牛、珍視明、相宜本草、傑士邦、fila、百草味 、波司登、安踏、半畝花田等。

中信証券最新研究報告指，美股市場經驗表明，SaaS是兼具中長期高確定性、成長性的優質板塊。疫情之後，企業數碼化轉型及雲化進程料會加速。

該行預計，未來3年全球SaaS市場複合增速將超過20%，而中國市場增速將高於全球。從產業趨勢上來看，大企業將超越中小企業，成為雲應用的主要客戶；平台型SaaS巨頭佔有優勢，疫情下可能加速併購整合。

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