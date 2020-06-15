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【迪士尼重開】香港迪士尼6月18日重開　Klook搶推門票優惠

商業 17:04 2020/06/15

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現於Klook購買1日及2日標準門票，分別只需580元和780元，即91折起。（Klook提供圖片）

香港迪士尼樂園將於本周四（6月18日）重開，為旅遊相關行業帶來商機。Klook推出特別優惠，即日起在Klook購買香港迪士尼樂園門票，可享額外優惠，亦可以優惠價購買美食餐劵。

【旅遊寒冬】訪港旅客暴跌　旅發局即日推本地遊攻略+優惠平台

香港迪士尼樂園官網購買1日標準門票（12至64歲）為639元，2日標準門票（12至64歲）為825元，現於Klook購買1日及2日標準門票，分別只需580元和780元，即91折起。此外，即日起於Klook購買任何香港活動及景點門票，憑指定優惠碼最多可減100元，使用Klook積分更可減完再減。（按此購買

Klook提醒，注意需提前預約入園日期。持年票會員今日（15日）起可率先預約入園日子，非年票持有者明日（16日）中午起可透過官網預約。「奇妙處處通」會員須於到訪前的8日內透過官網預約，其他顧客須於到訪前的7日內透過官網預約，已預約顧客須於入園時出示有效門票或會員卡。

【旅遊寒冬】昂坪纜車明日重開　推港人半價優惠吸本地客

另外，Klook亦精選多項香港景點門票，包括香港海洋公園7折門票優惠，只需350元，再送350 元園內現金券。同樣已購買的客人需要在入場前網上預約到訪日期。

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責任編輯：朱悅瀅

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