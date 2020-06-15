爆出香港版「N號房」事件 知情人士：「A房拍攝 B房性交易」

繼南韓早前傳出「N號房」性罪行事件之後，香港剛剛亦傳出本地版的「N號房」事件。與南韓「N號房」的經營手法相似，集團主腦先以利益引誘受害者拍攝裸照或片段，繼而威脅受害者。根據香港《蘋果日報》報道指，香港版本的「N號房」會於社交媒體上以時薪1,000元作招徠，以招募演員為名，到五星級酒店參與派對直播，並聲稱錄影只供幕後最大贊助人觀賞，保證不會外泄。

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據消息指，集團主腦陳X希每月會以不同主題舉辦一至兩次拍攝活動，包括「射雕英雄傳之棒打鴛鴦」、「新舊男神對決」、「牙刷之夜」等，活動在兩間酒店房內舉行，分別稱為「A」及「B」房，「A房」用作拍攝，「B房」用作性交易。現場最少會有兩名工作人員，一人負責拍攝，另一人則負責接送演員，陳X希則以Skype隔空指揮活動。此外有些主題環節會讓現場觀眾「參觀」，觀眾更可向工作人員付款500至750元，選擇心儀對象到「B」房進行性交，不願就範的受害人會被威脅公開性虐片報復。事件發生至此，部分受害者已經報警處理，希望能夠將犯罪集團擊破，將主腦陳X希繩之於法。

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