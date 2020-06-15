【存款收息】中資大行減港元定存息 上周至今共12間鬥減

▲ 工銀亞洲今天減半年期以下的港元定存息，該行剛於上周四（6月11日）才出手，如今一減再減。

6月份已過一半，還有半個月便是季結及半年結；但半年結前港元拆息一反常態續走低，今天（6月15日）一個月港元拆息更呈12連跌，乍現0.55厘的兩年半新低。再有大行減港元定期存款息率，工銀亞洲剛調低半年或以下的較短存期息率，當中削幅較大是一個月至3個月期，齊削0.2厘。而兩個月期的新息率更失守一厘大關，僅報0.8厘；至於半年期則微減0.05厘，新報1.4厘。專家預計銀行續減定存息，反而趁政府向市民派錢一萬元，鬥推超高息短存，冀力吸700億元的商機。

誠然，綜觀上周進入6月第2個星期，12間大小銀行已鬥減不同存期的年息，包括︰華僑永亨、富邦、交銀香港、招商永隆、工銀亞洲及星展全面減短中長息；花旗、創興 （01111） 、建行亞洲、信銀國際及集友，以至首間虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank），則主力削半年或以下的較短存。在月結前，竟缺乏一面倒「獨加」 。

而工銀亞洲剛於上周四（6月11日）才出手，全面調低短中長息，如兩個月期累削0.3厘等；一年亦削低0.1厘，至1.35厘，失守長息榜的三甲列。

東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥認為，歐美日等全球鬥量寬，在無限放水下，可惜游資並未明顯流入實體經濟，只是帶旺股市；正因經濟仍有待復甦，新近又有疫情第2波之憂，難免累及信貸處於疲弱，銀行高息吸存乏好出路，遂料半年結前業界暫毋須搶存。

再者，港滙轉強銀行水浸，金管局經歷今年第17度接錢；單以本月計已多達11次注資，令明天（16日）總結餘驟增至1,235.61億元；陳德祥相信快將突破1,500億元。半年結後港滙仍高企在7.75至7.76水平。況且，港元拆息不斷走低，如一個月拆息連跌12天，追平3月底時的最長跌浪紀錄，呈0.55厘的兩年半新低；港美息差已收窄至約0.3厘，遠低於套息盤逾0.5厘或以上，才有較多水位，但港滙仍企在7.7502的強方保證範圍。陳德祥拆解，這凸顯全球量寬QE鬥放水，導致資金氾濫。即使套息交易的水位有限，但熱錢仍湧港，相信主要泊在股樓等較高風險的資產，從股市持續逾千億元成交可見一斑，無視市傳美方或因應「港區國安法」，可能限制美國資金經本港進出等制裁。陳德祥又料，與樓按掛鈎的拆息，或反覆跌至約0.5厘才見底。

招商永隆司庫蕭啟洪指， 半年結前市傳約有8隻IPO力爭招股，惟總集資僅約300多億元。反觀，今年「凍資王」京東 （新上市編號︰09618） ，凍結約2,800億元於本周三（17日）再解禁回籠；當網易 （09999） 及京東兩大重磅中概股完成上市，市面頭寸更鬆動，按理同業亦毋須逆市盲目鬥加息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪