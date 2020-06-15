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【保就業】敘福樓聘請神秘試食員　每月用餐兩次撰寫試食報告

商業 16:53 2020/06/15

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叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍在Facebook帖文招聘「神秘試食員」。他指，帖文推出3小時後，已收到370個申請。

新冠肺炎疫情及限聚令下，飲食業生意雪上加霜，不少員工或面對開工不足或無奈轉行的局面。為協助相關人士渡過難關， 叙福樓集團特意開設「神秘試食員」職位。

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍在Facebook帖文招聘，並指，保就業基金要求申請公司確保員工人數不能少於3月份，雖然公司一直沒有裁員，但由於員工自然流失等因素，決定特別增加特別合約工種，確保員工人數有多無少，且藉此增加就業機會。 

(黃傑龍Facebook截圖)

「神秘試食員」的合約期由6月至11月，月薪4000元，每月工作時數僅約4小時。工作內容方面，只需於合約期內每月到集團旗下任何分店，包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、溫野菜、牛涮鍋、柳氏家、和平飯店、敘福樓金閣等，用餐兩次並撰寫試食報告。不過，試食分店不能重複，即於半年內試食12間不同分店，而試食時段及內容由員工自由決定。

黃傑龍指，公司暫時計劃聘請5至10位神秘試食員，任何香港永久性居民非現職員工均歡迎申請，並優先考慮酒店及旅遊業開工不足員工。而該帖文推出3小時後，已收到370個申請，反應非常熱烈。

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責任編輯：蘇穎琪

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