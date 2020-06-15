【股樓專欄】樓價點解排第一？

世邦魏理士上周發表「2019年世界樓價排名榜」，香港竟然蟬聯第一，第二是新上榜的德國慕尼黑，有不少人表示不明白，為何香港樓價在2019年，受到社會運動打擊下，不但蟬聯世界第一，而且還有4.7%升幅，升幅雖然較第二名的慕尼黑為少，但高過只有2.7%，排名第三的新加坡。

千萬別忘記，新加坡不但沒有社運，而且受惠於香港社運，當時，大家不時聽到，不少公司撤離香港，有些更進駐新加坡，在當地常有跨國公司駐進，點解新加星坡樓價升幅，竟然會比香港低？筆者無意將兩地比較，但覺得這是一個問題。

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很多人認為，新加坡在控制樓價方面遠比香港為佳，不時收緊或者放寬控制樓市的辣招，包括銀行批出的按揭成數，香港在這方面則死牛一面頸，只懂推出辣招，從未放棄過任何辣招，包括金管局的逆周期措施。業界人士知道，辣招真的是降低了樓價，如果沒有辣招，樓價比現在還要高。不過有部分買樓的人，並沒有得着，因為有部分樓價變成辣招稅。

至於2019年，香港樓價不但可以保持世界第一，而且還有4.7%升幅，的確是難解的謎，因為一般理由例如地少人多，供應不足，地產商持貨不賣，利息低企，全部已經持續發生多年，能夠產生效用已經不大，甚至被社運消磨，筆者曾經問過幾個在香港買樓的內地人，答案可能會令大家奇怪，原來他們在買樓之前，先考慮所買樓宇，是否能夠在有需要的時候可以賣走，同時所得資金又是否可以離開當地。

他們發覺，只有香港才符合這個要求，不少地方有外滙管制，例如台灣，就算賺到錢都不容易撤離，而事實上，大多數國家或者地區，在買樓的時候都很容易，賣樓就很困難，全世界被新冠肺炎疫情擾攘幾個月，絕大多數地區樓宇成交量大幅減少，樓價亦持續下跌，只有香港，不但樓價保持平穩，而且成交量亦有所增加。換句話說，要賣樓的業主，亦不難以合理價套現，筆者講大家或者不會相信，這亦是香港樓價可以排名世界第一的主要原因，估計今年香港樓價仍然會有輕微升幅，就算這個預測錯誤，下一個預測一定不會錯，就是可以蟬聯世界第一。

原文刊於660期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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