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【政治審查】步動物森友會後塵　任天堂Super Mario Maker 2遭內地電商下架

科技 16:35 2020/06/15

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近日再傳出Super Mario Maker 2步動物之森後塵，在內地電商平台消失。

任天堂熱門遊戲《集合啦！動物森友會》（又稱動物之森），主打高自由度遊戲體驗模式，讓玩家可以自由設計島嶼。不過有傳由於有玩家在遊戲中觸及敏感政治議題，令動物之森實體版和數位版全部被電商平台下架。而任天堂另一款遊戲Super Mario Maker 2同樣主打自由設計，近日再傳出Super Mario Maker 2步動物之森後塵，在內地電商平台消失。

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據自由時報報道指，目前在淘寶、京東等知名內地電商平台，已搜尋不到Super Mario Maker 2實體遊戲光碟的銷售資訊。而Super Mario Maker 2突然下架的原因，有傳主要是與遊戲的自由創作關卡有關。有玩家會把遊戲關卡名稱的文字說明，改作「牆國聖上習煬帝首作」，亦有用家名稱改為「8964」，及其他涉及具有政治諷刺意味的字眼。

而事實上，動物之森及Super Mario Maker 2兩款遊戲仍尚未通過內地政府審查，內地玩家僅能透過電商平台管道販售的水貨版購買遊戲。不過現時連內地電商平台都搜尋不到，內地玩家要玩到這兩款遊戲可說是難上加難。

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責任編輯：曾曉汶

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