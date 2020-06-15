菲律賓著名記者被判網絡誹謗 新聞自由受「毀滅性打擊」

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間17:00）
菲律賓著名記者雷薩（Maria Ressa）被判網絡誹謗罪成，將面臨最高6年的監禁。雷薩否認控罪，並批評指控是「出於政治動機」，表明會抗爭到底。人權組織斥，裁決對菲律賓新聞自由造成「毀滅性打擊」。
雷薩是美國《時代》雜誌2018年的風雲人物之一，《時代》以「守護者」（the guardians）形容她。案件引起多國關注。
案情指，菲律賓富商Wilfredo Keng控告新聞網站Rappler行政總裁雷薩及網站的前作者小桑托斯，（Reynaldo Santos Jr.），在2012年5月刊登一篇報道，影射他涉嫌謀殺、販賣人口及販毒。
兩人目前無需入獄，獲准保釋，並可上訴至最高法院，但面臨最高6年的監禁。法院判處兩人須分別支付20萬披索（約3.1萬港元）予提告人，作為精神損失的賠償。
由雷薩成立的Rapple 多次公開批評，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）掃毒不力。雷薩指出，判決關乎所有菲律賓人，因「新聞自由是每個菲律賓公民的基本權利」。
人權觀察（Human Rights Watch） 亞洲部門副總監羅伯遜（Phil Robertson）稱，案件凸顯菲律賓領導人不惜成本濫權、操弄法律。
菲律賓「大台」ABS-CBN上月停播，被指是因為得罪杜特爾特，而不獲續牌，引發外界再度抨擊菲律賓當局打壓新聞自由。
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記者：韓羚