【新股IPO】康基醫療明日起招股　一手入場費約7010元　集資最多31億

▲ 康基醫療明日起招股，每手500股入場費約7,009.93元，集資最多31億元。

醫療板塊新股續接上，中國微創外科手術器械及配件（MISIA）平台康基醫療 （新上市編號：09997） 今日（15日）起路演。據銷售文件，康基醫療明天起至星期五（16日至19日）招股，每股招股價介乎12.36元至13.88元，集資最多31.3億元。一手（500股）入場費為7009.93元。本月29日掛牌，高盛、中信里昂、美銀為聯席保薦人。

另外，康基醫療引入7名基石投資者，共認購1.65億美元（12.87億港元），佔集資規模的40.84%。其中，富達投資附屬Fidelity Management & Research（FMR）認購4500萬美元、貝萊德認購3500萬美元；中國投資基金清池認購2500萬美元；高瓴資本、Cormorant Asset Management、私募基金OrbiMed，以及國際基金橡樹各認購1500萬美元。

康基醫療目前在中國註冊41種第一類（即風險程度低），13種第二類（中度風險），以及8種第三類（高風險）醫療器械。2019年利潤2.06億元人民幣（下同），按年增長40.72%；收入按年升42.35%至5.03億元，售予經銷商收入佔比達89.6%；毛利率84.1%，按年增加2.3個百分點。

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