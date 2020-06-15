「保就業」計劃收逾40萬份申請　預料本周發放第二批補貼

「保就業」計劃第一期申請在昨晚（15日）截止，政府合共收到接近43萬份（428,659）申請，當中包括168,799名僱主及259,860名自僱人士的申請。



政府發言人表示，已向首批約2.5萬名僱主發放總額約48億元工資補貼，預料惠及逾20萬名僱員。獲得補貼資助的僱主中，98%是聘請少於50名僱員的中小微企，他們均在申請時，已承諾於接受補貼期間（即6月至8月）不會裁員，亦會將補貼全數用於支付員工薪酬。

此外，首批24,000名自僱人士亦已在其指定銀行賬戶收到一筆過7,500元資助，總額約1億8千萬元。政府表示，正爭取在本周內開始發放第二批補貼及一筆過資助，詳情有待公布。

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發言人指，政府會檢視『保就業』計劃第一期申請的經驗和安排，並於稍後公布第二期的申請詳情。目標是於今年九月發放第二期補貼，用以支付2020年9月至11月的工資。

「保就業」計劃秘書處將分批以電郵和短訊通知成功申請者，並將工資補貼存入有關申請者指定的銀行賬戶。申請者可登入「保就業」計劃網頁，查閱獲批的補貼金額及承諾於年六月至八月的受薪僱員人數。

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發言人提醒，部分申請者提供的強積金登記資料（包括強積金計劃名稱，強積金計劃註冊或參與號碼）與強積金受託人的相關紀錄不符。此外，有為數不少以個人身分申請『保就業』計劃一筆過資助的人士並不符合申請資格。申請者若以僱員（Employee）身份開設的強積金戶口申請資助（包括已離職員工），並不符合申請自僱人士一筆過資助的資格。