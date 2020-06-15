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富瑞：中概股回流　恆指18個月或變「純中國」指數

環球政經 17:38 2020/06/15

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中美緊張局勢不斷升溫下，繼去年的阿里巴巴（09988）之後，本月有網易（09999）、京東（09618）陸續到香港作第二上市。根據CNBC報道，華爾街大行富瑞（Jefferies）上周日（14日）發布報告稱，未來或有更多中概股轉移到香港上市，並可能為香港市場吸引多達5,570億美元資金。

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根據報告，目前共有31家中概股符合香港第二上市資格，市值總額達5,570億美元（約4.3萬億港元）。報導指出，由於美國逐步擴大對在美上市中國企業的監管，上月更是通過《外國公司問責法案》，或會迫使一些中國企業回到內地或香港上市。事關該法案規定，如果公司未能遵守美國監管規例或會計準則，將禁止在美國證券市場上市，亦不能向美國投資者募集資金，被指針對中國上市企業。

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富瑞特別指出，繼恆指允許同股不同權（WVR）和二次上市的公司納入後，未來料將吸納更多內地成分股。報告稱，在未來18個月內，恆指將很大程度演變成，依重科技、電商和資訊科技權重，以中國企業為主的「純中國指數（pure China）」，並一定程度地減少房地產、金融業比重，目前恆指中有至少24隻股票來自這兩個行業。

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撰文 : 國際組

股票 金融 京東（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生中國企業指數 恒生指數 同股不同權 第二上市 中國概念股

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