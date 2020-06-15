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蔣凡卸阿里健康旗下公司職務　阿里健康回應屬收購後正常更變

金融經濟 15:58 2020/06/15

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阿里巴巴副總裁蔣凡卸阿里健康旗下公司職務。

阿里巴巴 （09988） 副總裁蔣凡卸任阿里健康 （00241） 旗下杭州得賦健康管理有限公司的法定代表人、董事長、總經理等一系列職務。對此，阿里健康回應內媒查詢稱，屬收購子公司後的正常變更。

據天眼查數據顯示，杭州得賦健康管理有限公司近日發生工商變更，由阿里健康執行董事兼首席財務官王強接替蔣凡擔任該公司的法定代表人、董事長、總經理。

杭州得賦健康管理有限公司成立於今年1月，由Ali JK ZNS Limited全資持股，主要經營包括健康咨詢服務（不含診療服務），技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓等。

阿里健康於今年2月公布，以80.75億元收購Ali JK ZNS Limited全部股權，後者的產品和服務主要包括在天貓和天貓國際銷售藥品及健康服務等。阿里健康稱，此次收購將進一步確保公司發展為阿里巴巴集團旗下唯一的大健康旗艦平台。

另外，蔣凡桃色緋聞事件發酵，阿里巴巴管理層亦給出除名阿里合夥人、職級從M7（集團高級副總裁）降級至M6（集團副總裁）等處罰。

內地社交平台微博（美：WB）也被牽連，疑因為蔣凡桃色醜聞降溫，被國家互聯網信息辦公室（網信辦）約談，並責令其在6月10日15時至6月17日15時期間進行整改。

阿里健康現報19.9元，跌3.63%，成交9.89億元；阿里巴巴最新造207元，挫2.36%，成交62.6億元。

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