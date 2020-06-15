【疫市筍工】疫情下想去旅行？美企聘遊客虛擬環遊世界即賺7千

▲ 美國網站UpgradedPoints.com為等待外出的「旅人」提供機會，來一場虛擬旅行環遊世界，完成後即可獲得1000美元（約7749港元）。

雖然新冠肺炎疫情開始出現放緩跡象。不過為防止爆發第二波，全球各國都依然相當謹慎，放寬入境限制仍在計畫階段。一眾熱愛旅遊的民眾被困逾半年，相信都十分難受。美國一間提供信用卡獎勵計劃資訊的網站就看準時機，為等待外出的「旅人」提供機會，來一場虛擬旅行環遊世界，完成後即可獲得1000美元（約7749港元）。

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美國網站UpgradedPoints.com日前發布招聘訊息，邀請遊客進行10次虛擬旅行。網站提到，遊客可以選擇迪士尼樂園、盧浮宮、長城等旅遊景點，完成遊覽後回答4條問題，包括：1）為什麼選擇那個地方進行虛擬遊覽、2）您發現該地點最引人注目的地方、3）您是否會在虛擬遊覽後，再次親身前往該地點、及4）您的虛擬旅行整體體驗。完成回答後即可獲得1000美元現金，並可用作疫情後去旅行的資金。

UpgradedPoints.com資料顯示，申請人必須有以下條件：1）熱愛旅行文化、2）對藝術、探索和冒險充滿熱情、3）必須注意細節、4）有能力一個月進行10次虛擬遊覽、及5）是活躍在社交媒體的帳戶，包括Facebook和Twitter。申請時亦需要回答一系列的題目，如解釋自己為何喜歡旅行、最喜歡去的旅行地點為什麼、以及為甚麼自己是虛擬旅行的合適人選。

有興趣的朋友現時可以到官方網站填妥表格，報名截止日期為2020年6月30日。成功申請後，該名申請者將會收到一份表格，完成每次旅行後填寫即可。值得注意的是，所有旅行必須在7月30日前完成，表格亦必須填妥，才可獲得現金獎勵。

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責任編輯：曾曉汶