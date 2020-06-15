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【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」

理財智慧 16:13 2020/06/15

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受疫情影響，零售和飲食業經歷寒冬之際，叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍，在Facebook出帖文招聘神秘試食員，合約期由2020年6月至11月（六個月），月薪 HK$4000，每月只需工作約4小時，在敘福樓旗下餐廳食兩餐就可以領取月薪，這份「又食又拎」的荀工暫時有5至10個名額。

員工需要在合約期內每月於敘福樓集團任何分店（包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、溫野菜、牛涮鍋、柳氏家、和平飯店、敘福樓金閣等）用餐兩次並撰寫試食報告，試食分店不能重複（即於半年內試食12間不同分店），試食時段及內容由員工自由神秘決定。

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黃傑龍解釋這次特別招聘是因為政府保就業計劃，申請公司確保員工人數不能少於3月份，雖然公司一直沒有裁員，但由於員工自然流失等因素，決定特別增加特別合約工種，確保員工人數有多無少，並增加就業機會。黃傑龍強調會優先考慮餐飲、酒店及旅遊業開工不足的員工。

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黃傑龍表示截至下午3時，帖文推出3小時後人事部已一共收到370個申請，反應非常熱烈。

 

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撰文 : 黎海怡

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