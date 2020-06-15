【屋邨網紅@iM網欄】兼具溫度與人情味　如何培養出色客服？

「我想問下Payme點用？Are you play me? 」上星期筆者做完Live後，聽到其中一個客服同事大叫出來，當場全公司同事哈哈大笑。

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鞋佬戴返個頭盔先，同大家分享這件事，首先希望大家不要誤會，我們沒有任何取笑或者歧視的成份，我們很尊重每一位粉絲，僅想將最真實的我們呈現在大家面前，做鞋佬的客服同事不是那麼容易，平時工作壓力很大，因為我會用自己的標準，嚴格地量度她們的工作。

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在電腦、手機前她們是專業的客服，螢幕後她們只是普通人，面對各式各樣的顧客，遇到的問題就更五花八門了，工作壓力不少，時不時抒發自己的感受也是人之常情。

女鞋國開台初期一腳踢，直播是我，客服也是我，我摸索出一套鞋佬的客服模式，好的客服體驗是公司口碑傳播的重要因素之一。

事實上，鞋佬兩間公司的客服常常得到粉絲們的稱讚，點解？講個小秘密，因為我請回來的客服同事，首個月不需要做其他工作，她們每天回來上班8個小時，只需要聽返、睇返過去我是如何與粉絲溝通互動的信息，期內我會嚴格抽查。相信大家在國內網購都感受過嗰句「親，有甚麼幫到你」，全部都是冷冰冰的對答。我想我的顧客買到優質的產品之餘，還能感受到溫度和人情味。

故此這一個月內，每次直播後我都會親身地傳授客服心得給她們，每一次都是實戰，手把手地教，直至她們學習到當中的答話技巧，完全無機器人式對答，我認為合格，就算隔住個螢幕都要讓客人感受到你的專業以及人性的溫度，才會上綫工作。

旁人常常認為我「寵壞班粉絲」，是！我是！但我覺得這是相對的，前提是她們也寵愛鞋佬，所以我不想他們在我們網店有任何不好的購物體驗，我們會繼續提供優質的「產品+服務」，在直播帶貨的世界，顧客買的不只是商品，而是整體體驗。

直播帶貨改變的不僅是「鞋佬」的命運，也在改變你的日常，同時改變整個電商、短視頻平台，品牌方的營商模式，乃至整個消費模式。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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