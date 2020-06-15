【保就業計劃】合共收到超過42.8萬份申請　已發放首批48億元工資補貼

▲ 「保就業」計劃第一期申請昨晚截止，政府合共收到超過42.8萬份申請。（資料圖片）

「保就業」計劃第一期申請昨晚截止，政府合共收到超過42.8萬份申請，包括16.8萬名僱主及25.9萬自僱人士的申請。政府亦已向首批25 500名僱主發放總額約48億元工資補貼。

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政府發言人今日表示，「保就業」計劃第一期申請在昨晚截止。政府合共收到428 659份申請，包括168 799名僱主及259 860名自僱人士的申請。同時，港府又已向首批25 500名僱主發放總額約48億元工資補貼，估計可惠及超過二十萬名僱員。

獲發工資補貼的僱主當中，98%是聘請少於50名僱員的中小微企。所有獲補貼的僱主在申請時已承諾於接受補貼期間（即六月至八月）不會裁員，亦會將補貼全數用於支付員工薪酬。此外，首批24 000名自僱人士亦已在其指定銀行賬戶收到一筆過7 500元資助，總額約1億8千萬元。

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港府現正從速處理其餘申請，期望在本周內開始發放第二批補貼及一筆過資助，詳情將會稍後公布。「保就業」計劃秘書處會分批以電郵和短訊通知成功申請者，並將工資補貼存入有關申請者指定的銀行賬戶。申請者可登入「保就業」計劃網頁（www.ess.gov.hk），查閱獲批的補貼金額及承諾於今年6月至8月的受薪僱員人數。

政府發言人指：「此外，有為數不少以個人身分申請『保就業』計劃一筆過資助的人士並不符合申請資格。在計劃下，申請人必須以『自僱人士』（Self-employed Person）身分登記參加強積金計劃，而有關自僱人士強積金戶口必須於2020年3月31日或之前已開設（即不能將開設日期追溯至該日或較早日子），並於當日仍未取消。申請者若以僱員（Employee）身份開設的強積金戶口申請資助（包括已離職員工），並不符合申請自僱人士一筆過資助的資格。」

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發言人又說：「政府會檢視『保就業』計劃第一期申請的經驗和安排，並於稍後公布第二期的申請詳情。目標是於今年9月發放第二期補貼，用以支付2020年9月至11月的工資。」

責任編輯：葉泳珊