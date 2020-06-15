【台灣有樂@iM網欄】台灣垃圾廚餘分類： 養豬、非養豬和非廚餘

來台灣已經超過四個月了。

說實在的，雖然台灣跟香港都是已發展的大城市，很多城市配套都非常完善。但因為制度和法律都有不一樣的地方，所以在生活上，還是需要調整跟適應。光是垃圾的處理，已經比香港複雜多了。

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居住在台灣，無論你的住處有沒有管理公司幫你處理，你都必須要把垃圾分類。跟香港一樣，都會有分一般垃圾和可回收垃圾。處理一般垃圾，都必須要用指定的垃圾袋來盛載。而垃圾袋，是由民眾自己購買的。在一般的超市跟便利商店，就可以買得到。

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而可回收的，除了香港人都認知的塑膠、金屬、紙品、玻璃瓶、電池等等之外，還有一樣廢物，香港人會以一般垃圾處理，但在台灣，這類廢物是資源回收。而且，還必須要分開投放去特定的資源回收處。這一類可回收垃圾，就是廚餘。

香港人對廚餘的印象，應該都是吃剩的飯菜。但在台灣，廚餘有分三類。所以在處理的時候，也要分開來處理。

三類的廚餘，分別是：養豬廚餘、堆肥廚餘（非養豬），和非廚餘。

－養豬廚餘，是指家中不再食用的食物、食材，只要煮熟後，「豬」可吃的，且不論生、熟均可，例如：生肉、生內臟、生菜葉、水果、冷凍食品、過期食物、食材、各式調味料（鹽、太白粉、麵粉等）。這些廚餘在送到養豬場之後，都會以高溫蒸煮，再讓豬食用。

－堆肥廚餘（非養豬），是指無法食用的有機資材、例如：果核、果皮、食材外殼（蝦、蟹、蛤蜊等外殼、落花生殼、菱角殼）、樹葉、花材、殘渣（茶葉渣、咖啡渣、蔗渣、中藥渣）、大小骨頭、混雜大量堆肥廚餘或已酸臭腐敗。

－非廚餘，是指不能養豬及堆肥例如：食用油（廢食用油屬資源回收之一般類，可用瓶子盛裝並加註食用油後交給資源回收車回收）

你不要以為把廚餘跟一般垃圾放在一起，就可以魚目混珠胡混過關。我看過有人在丟垃圾的時候，被收集垃圾的工作人員，要求他撿起放在一般垃圾袋裡面的西瓜皮，才讓他丟垃圾。

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如果你的住處，有管理公司來幫你收集垃圾那還好。但如果沒有的話，你就要非常注意垃圾車的收集時間。因為每個地點，一天只會收集民眾垃圾一次。如果錯過了，就只能明天請早。但現在網路發達，只要上網進入台灣政府相關部門所設立的網站，再輸入地區、街道和時間，就可以知道最靠近的收集地點和收集時間。

可能很多香港人都會覺得很麻煩，但我缺很喜歡這個制度。因為我本身是一個不喜歡浪費的人，既然那些東西都可以循環再用，那為什麼要浪費掉呢？

讓一個東西的功能發揮到最大，讓這個東西變得更有價值，這也是我對自己的期望。

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