「保就業」計劃第一期收到43萬份申請 已發放50億元工資補貼

▲ 政府發言人指，獲發工資補貼的僱主當中，98%是聘請少於50名僱員的中小微企。

「保就業」計劃第一期申請於6月14日截止。政府發言人表示，政府合共收到42.86萬份申請，包括16.9萬名僱主及近26萬名自僱人士的申請。



發言人指，已向首批2.5萬名僱主發放總額約48億元工資補貼，估計可惠及超過20萬名僱員。獲發工資補貼的僱主當中，98%是聘請少於50名僱員的中小微企。所有獲補貼的僱主在申請時已承諾於接受補貼期間（即6月至8月）不會裁員，亦會將補貼全數用於支付員工薪酬。

第二期補貼冀9月發放

自僱人士方面，首批2.4萬名自僱人士亦已在其指定銀行賬戶收到一筆過7500元資助，總額約1.8億元。



政府正從速處理其餘申請，爭取在本周內開始發放第二批補貼及一筆過資助，詳情稍後公布。目標是於今年九月發放第二期補貼，用以支付2020年9月至11月的工資。

「保就業」計劃秘書處會分批以電郵和短訊通知成功申請者，並將工資補貼存入有關申請者指定的銀行賬戶。申請者可登入「保就業」計劃網頁（www.ess.gov.hk），查閱獲批的補貼金額及承諾於2020年6月至8月的受薪僱員人數。

相關文章：【國泰危機】國泰遞交「保就業」計劃申請 料短期內不裁員

相關文章：林鄭月娥：保就業計劃已處理逾2.5萬份申請 首批補助周五發出

相關文章：【強積金】保就業計劃推出一周 中銀保誠收到逾兩萬個政府查數申請