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【中美角力】調查：僅3地滿意美國抗疫表現勝中國

環球社會熱點 15:27 2020/06/15

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美國近期因示威潮及解封，有爆發第二波新冠肺炎疫情的跡象，確診人數急升。德國研究機構與丹麥的非牟利組織向全球53個國家及地區進行調查，發現僅得3個地區的受訪者滿意美國的抗疫表現多於中國。

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英國《衛報》報道，德國研究機構Dalia Research與丹麥非牟利組織民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）合作，向全球53個國家及地區的12萬人進行訪問。

調查結果顯示，在53個國家及地區中，僅有美國、南韓及台灣的受訪者滿意美國的抗疫表現，多於滿意中國的抗疫表現。有近90%受訪者滿意希臘的抗疫表現，位列榜首。約60%的受訪者滿意中國的抗疫表現，但只有三分之一人滿意美國的表現。

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調查又指歐洲國家對美國的觀感正在轉差，在15個受訪歐洲國家中，有一半的歐洲受訪者指美國對全球民主產生負面影響。有三分之一的歐洲受訪者指美國是全球民主的積極力量，較去年下跌4%。

中美持續角力，美國對華為等中國企業的打壓，導致中國的反美情緒急增。調查指有64%的中國受訪者認為美國對全球民主產生負面影響，較去年的38%增近一倍。

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責任編輯：何穎兒

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有機構向全球53個國家及地區作調查，發現僅有三分一人滿意美國的抗疫表現，而有六成人滿意中國的抗疫表現。

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