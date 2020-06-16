▲ 【中美角力】全球53地僅3地認為 美國抗疫好過中國

美國近期因示威潮及解封，有爆發第二波新冠肺炎疫情的跡象，確診人數急升。德國研究機構與丹麥非牟利組織向全球53個國家及地區進行調查，發現僅得3個地區的受訪者滿意美國的抗疫表現多於中國。調查中所有歐洲國家多數民眾都認為，美國對民主影響負面。

德國研究機構Dalia Research與丹麥非牟利組織民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）合作，訪問全球53個國家及地區的12萬人。結果顯示，在53個國家及地區中，僅有美國、南韓及台灣的受訪者滿意美國的抗疫表現，多於滿意中國的抗疫表現。其餘50個國家和地區民眾都認為，中國抗疫勝過美國。

有近90%受訪者滿意希臘的抗疫表現，位列榜首。約60%的受訪者滿意中國的抗疫表現，但只有三分之一人滿意美國的表現。

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調查又顯示，歐洲國家對美國的觀感正在轉差，在15個受訪歐洲國家中，有一半的歐洲受訪者指美國對全球民主產生負面影響。有三分之一的歐洲受訪者認同美國是全球民主的積極力量，較去年同類調查下跌4%。

中美持續角力，美國對華為等中國企業的打壓，導致中國的反美情緒急增。調查指有64%的中國受訪者認為美國對全球民主產生負面影響，較去年同類調查的38%增近一倍。

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責任編輯：何穎兒

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