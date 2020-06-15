【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩大過天　Pet friendly酒店享受自助餐

本人一向不是自助餐的粉絲，因為我屬於「眼寬肚窄」型，為食得來又好易飽，而且大部份自助餐都走「大堆頭」路線，我寧願付出相同或稍高的價錢來品嚐較多烹調技巧的菜式。可是，對我個人而言，今天要介紹的Garden Lounge假日早午餐卻比其他自助餐擁有壓倒性的優勢，正因美利酒店（The Murray）是一所pet friendly的酒店。

▲ 酒店有綠油油的草地，最啱幫寵物拍照留念

我家有隻毛小孩叫樂樂。樂樂是一隻玩具貴婦狗，被第一任主人從狗場帶回家後並沒有得到妥善照顧，而且經常被同住的小狗欺負，令牠養成膽怯的性格，終日在鐵籠中躲藏生活。樂樂兩歲時，牠的主人把牠送走，接收的正是我朋友的媽媽。樂樂在第二個家並沒有待了很久，主人便要遠行，所以把牠暫托在我家一個月。還記得樂樂來到我家的第一天，當時還有幾個跟牠短暫相處過的人在場，我倆卻是首次見面。牠的主人把袋子打開，樂樂緩緩地爬出袋口，環顧了四周，竟然選擇走向我，並在我的懷中躺下休息。在暫托的一個月中，我為牠添置了牠生命中的第一張床、給牠預約了上門美容服務；每天下班我都會盡快趕回家看牠，帶牠散步跟牠玩耍，漸漸牠的眼神變得自信起來，也令我產生把牠留下來照顧的念頭。牠的主人回港後，從討論中得知原來比起小狗，她更喜愛貓，於是我便以「以物易物」的方案，用一隻英國短毛貓把樂樂換了回來。往後的日子，我們視牠為「親生女」，把牠寵得像公主一樣，牠懦弱的性格漸漸消失了，身體慢慢強壯起來，外表變得越來越漂亮，如今已經是一個七歲的大寶寶了。

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說回Murray，它的前身是美利大廈，曾經是香港最高的建築物，改建後設計上保留了其標誌性拱廊，氣質時尚但不失雅致，處處都是打卡位，故開業不久便成為了城中極致奢華的「網紅酒店」。酒店的一大賣點，就是歡迎賓客帶同10公斤以下的寵物一同入住，亦不時推出寵物主題下午茶及半自助餐，絕對滿足一眾狗奴貓奴想帶小寶貝入酒店「見下世面」的心態。

▲ 戶外用餐區寬敞開揚

今次來到位於酒店花園樓層的Garden Lounge；一入門口，一盆巨型花卉裝飾映入眼簾，底下圍滿了各式各樣的甜點，款款賣相精緻，令少女心瞬間大爆發。除甜點之外，自助區域亦提供多款沙律、前菜冷盤及餐湯，熱葷方面則有北京烤鴨、燒烤肉食及中式點心，雖然未必是港人心目中的「回本」選擇，但味道還算不俗。比起自助區域的食品，我更喜歡由服務員親手奉上、每位三隻的即開生蠔，以及數款即叫即造的主菜。主菜有五款，分別是「素菜意大利飯」、「烤澳洲西冷牛扒」、「龍蝦露筍水煮蛋」、「香煎盲曹」及「白麵豉燒銀鱈魚」。正所謂無蛋不成brunch，我當然選擇以日本蛋製作的水煮蛋，其龍蝦肉份量亦令我相當滿意，整體是一個清新、健康、飽而不膩的主菜選擇。

▲ 就自助餐的水平來說，主菜的味道與份量不錯

▲ 甜品款式隨季節轉變，現在以「花」為主題

順便一讚餐廳的服務員；身為愛犬之人，最怕帶寵物外出用膳而遭人白眼，這裡的工作人員殷勤細心，當看見樂樂「扭抱」，便主動為我送上果汁，而且對樂樂和顏悅色，難怪吸引那麼多主人帶同寵物慕名而來。

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