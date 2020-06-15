【口罩供應】OK便利店下午2時出售兒童口罩 一盒20個售50元
市面上兒童口罩供應緊張，利亞零售 （00831） 旗下OK便利店6月15日（今日）下午2時在80間分店開售兒童口罩，每盒50元20個。
以下為80間分店地址：
香港
香港康山花園第一座地下H1及H2
北角七姊妹道2，4，6，8及8A，昌苑大廈地下4號舖
香港小西灣道28號藍灣半島地下18號舖
香港鴨脷洲海怡路18A號海怡廣場（東翼）地下G02號舖
香港薄扶林置富南區廣場5樓503號舖 "7-8號檔"
香港堅尼地城吉席街2號海怡花園2期3座地下2C舖
灣仔軒尼詩道145號安康大廈3號地下
金鐘道93號金鐘廊1樓Lab Concept F01-02號舖
香港般咸道13-15號金寧大廈地下A號舖連低層地下
香港德輔道西232號地下
香港電器道233號城市花園一二及三座平台地下5號舖
香港筲箕灣道106-108號地下B舖
筲箕灣愛東商場地下14號舖
中環民光街11號3號碼頭A，B & C舖
長洲海傍街34-5號地下及閣樓
香港莊士敦道112號地下1號舖
香港仔華富（二）邨華富（二）商場 30 號舖
香港駱克道414， 418-430號徫德大厦地下2號舖
香港仔石排灣商場7號舖
香港東勝道23號地下
九龍
九龍弼街 43 號地下及閣樓
九龍登打士街 43P-43S 號鴻輝大廈地下 8 號舖
九龍碧街 50 及 52 號地下
荃灣大窩口村商場 C9-10 號
葵涌邨第一期秋葵樓地下 6 號舖
旺角西海泓道富榮花園地下 32-33 號舖
九龍尖東科學館道 14 號新文華中心地下 37-39，50-53&55 舖
九龍佐敦道 34 號道興樓地下 B 舖連天井及部份平台）
九龍寶靈街 20 號寶靈大樓地下 A，B 及 C 舖
葵涌景荔徑 8 號盈暉薈地下 G-04 號舖
深水埗富昌商場地下 18 號舖
九龍長沙灣道 800 號香港紗廠工業大廈一及二期地下
深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下 G04 號舖
九龍官塘翠屏商場 6 號舖
九龍藍田匯景道 8 號匯景花園 2D 舖
九龍觀塘牛頭角道 305-325 及 325A 號觀塘立成大廈地下 K 號舖
九龍淘大花園第一期商場 27-30 號
黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心 101 號舖
九龍灣德福商場 1 期 P40 號舖
九龍牛頭角彩盈邨彩盈坊 3 號舖
九龍橫頭磡樂富廣場 L110 號舖
九龍馬頭角新馬頭街 38 號翔龍灣廣場地下 G06 舖
九龍康強街 35 - 49 號地下 1A 號舖
鑽石山鳳德商場 2 樓 210 號鋪
九龍油塘邨鯉魚門廣場地下一號舖
安泰邨安泰商場地下高層 104 號舖
TVB 將軍澳電視城
九龍將軍澳翠琳購物中心店號 105
九龍將軍澳寶琳村寶勤樓 110-2 號
將軍澳唐德街將軍澳中心地下 B04 號舖
九龍紅磡家維邨家義樓店號 3 及 4 號
紅磡馬頭圍道 37-39 號紅磡商業廣場地下 43-44 號
九龍馬頭圍邨洋葵樓地下 111 號舖
新界
屯門山景邨商場 122 號地下
沙田田心街 10-18 號雲疊花園地下 10A-C，19A
新界上水中心商場地下 1004A 及 1004B 號舖
粉嶺清河邨商場 13 號舖
新界大埔墟大榮里 26 號地下
大埔運頭塘邨商場 1 號店
粉嶺華明商場地下 G22 號舖
元朗朗屏邨鏡屏樓 M009 號
元朗谷亭街 1 號傑文樓地舖
屯門友愛邨 H.A.N.D.S.地下 S-114 & S-115
屯門蝴蝶村熟食市場 13-16 號
新界屯門良景商場 L106 號舖
屯門美樂花園商場 81-82 號地下
沙田馬鞍山頌安邨頌安商場 1 號舖
新界馬鞍山新港城中心 2 樓 2701-14 號舖
沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下 2 號舖
馬鞍山落禾沙迎海薈 2 樓 2 號舖
新界元朗天水圍天瑞路 9 號天瑞廣場地下 L026 號舖
屯門富泰商場地下 6 號舖
新界元朗天水圍天靖街 3 號天盛商場地下 L003 號舖