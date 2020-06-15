【新股追擊】內地零售巨頭物美擬明年來港上市　集資最高156億港元

消息人士報道，內地零售集團物美計劃明年在港上市，日前與顧問機構商討初步潛在上市計劃，集資最多10億至20億美元（約78億至156億港元）。

其實，物美對於本地投資者也不會太陌生，因旗下超市業務物美商業曾於2003年在香港的創業版上市，及後於2011年6月轉到主板上市；惟最後因大股東物美控股於2015年10月提出私有化，以每股6.22港元作價，收購所有H股，最終在2016年1月7日除牌。

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成立於1994年的物美科技集團，在內地擁有各類商場近1,500家，旗下擁有「物美」、「百安居」、「新華百貨」等品牌，業務涉及零售、電子商務、互聯網及物流運輸等，年銷售額逾1,000億元人民幣，資產逾500億元人民幣。

另消息指，物美上個月完成了收購麥德龍（Metro）中國子公司80%股權的交易。

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