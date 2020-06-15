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【香港經濟】大摩：香港復元速度並列亞洲最差　次季GDP收縮勢破紀錄

金融經濟 15:05 2020/06/15

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大摩料香港全年經濟倒退7%，為亞洲區表現最差。

香港經濟受新冠肺炎疫情拖累，今年首季本地生產總值（GDP）按年實質跌8.9%，創有紀錄以來最大跌幅，惟疫情影響持續下，摩根士丹利最新報告預料，香港第二季GDP 跌幅會擴大至9.4%，連跌4個季度，雖然跌幅較首季惡化，該行基本情景預料，GDP跌幅將於本季見底，下半年跌幅會收窄至5%。

大摩預期，疫情仍有第二波風險，而且中美關係持續緊張，香港社會事件或在疫情後重新升溫，香港經濟或需時逾兩年才能復元至疫情前水平。

大摩更新全年GDP預測，料香港GDP將跌7%，較原先預期的4%更差，也是亞洲區內最差，第二差的是新加坡，全年跌幅達6.5%。

香港處理疫情佳　經濟復元卻最慢

大摩指出，香港屬於疫情最早受控的經濟體，也可稱為控制本地疫情最好的地區之一，但認為各地經濟復元速度主要取決於三大因素：

1） 經濟體受全球衰退步伐影響，本土經濟結構增長

2） 體制應對新冠肺炎（COVID-19）的效率，刺激本地需求能力

3） 財政和貨幣政策放寬空間

該行將亞洲區經濟體的復元能力分3個等級，香港屬於最差一級。

大摩看好中國經濟將率先「先入先出」，最快今年第三季GDP可以回到疫情前水平；第二級別的經濟體包括印度、菲律賓、印尼、南韓、台灣，料今年第4季、明年首季可以回復；第三級別的有香港、新加坡、馬來西亞和泰國，料明年第2季才有望回復。

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記者：麥德銘

經濟 香港 GDP 新冠肺炎疫情 新冠肺炎
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