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【5G手機】三星攜手防彈少年團　推出特別版Galaxy S20+

科技 19:15 2020/06/15

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三星今（15日）宣布，攜手韓國天團BTS防彈少年團，合作推出特別版5G手機Galaxy S20+。

隨著5G浪潮來襲，三星為搶佔5G市場，多次推出特別版Galaxy S20系列手機吸客。三星今（15日）宣布，攜手韓國天團BTS防彈少年團，合作推出5G手機Galaxy S20+以及Galaxy Buds+ BTS Edition。

>>>Samsung Galaxy S20跨界企劃　應用5G技術夥Dear Jane拍片

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最新推出的防彈少年團版Galaxy S20+ 5G採用紫色玻璃金屬質感外觀，採用紫色設計並搭配該樂團的徽章與紫色愛心圖示，內建BTS主題桌面和粉絲社群平台Weverse，盒內附有聯名專屬貼紙，以及樂團成員的照片小卡等。

（三星官方圖片）

（三星官方圖片）

此外，三星耳機Galaxy Buds+亦推出防彈少年團版本（BTS Edition），耳機與保護殼同樣也採用紫色設計。

Galaxy Buds+ BTS Edition耳機售22萬韓元（約1402港元）。（三星官方圖片）

價錢方面，Galaxy S20+ 5G BTS Edition （12GB+128GB）售139萬7千韓元（約8983港元）；Galaxy Buds+ BTS Edition耳機則為22萬韓元（約1402港元）。兩款產品均會於7月9日正式推出，不過發售地區則僅有台灣、韓國和美國，香港粉絲們就要再等待一下喇！

>>>【5G手機】三星Galaxy S20戰術軍用版手機登場　專為美軍而設

責任編輯：曾曉汶

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