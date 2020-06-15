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【成功心法】馬斯克：解決問題是我的動力

名人薈萃 17:47 2020/06/15

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馬斯克（Elon Musk）由創立PayPal、到太空計劃Space X，再到電動車Tesla，這位「真人版Iron Man」每次都走在時代尖端。

馬斯克出生於南非，爸爸是電子工程師，12歲已懂得編寫電子遊戲。24歲那年，他本來報讀應用物理博士，但兩天後便退學，時為1995年，適逢科技網絡初現熱潮，Musk成立了他第一間網絡公司Zip2，提供城市導航，4年後Musk成功賣盤賺取了第一桶金。

同年(1999年)，他創立網上支付平台——X.com，即PayPal的前身，後於2002年10月以15億美元售予Ebay，既為他帶來第二桶金，這也是他的成名作，年僅31歲已名利雙收，馬斯克之名震動矽谷。

賣掉PayPal後，他旋即開展商業太空計劃Space X，1年後再創立電動車公司Tesla，不少人也不看好這兩個計劃，認為注定會失敗。馬斯克曾勉勵員工，指要對抗巨大的競爭對手，Tesla必須堅強及高要求：

一間小公司要打敗一些大公司，唯一途徑是做得更快、更聰明及更努力。

馬斯克被視為行業「破壞者」，但他並不在乎，反而重視的是怎麼能讓事情變得更好，「我想解決問題，這就是我的動力，並非為了搞破壞。」這位傳奇企業家的成功心法，值得創業者參考。

創業 馬斯克 Tesla

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