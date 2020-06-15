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普信：部署疫後投資 　新一輪牛市或將出現

環球政經 15:57 2020/06/15

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近期環球疫情出現反復跡象，股市亦充滿動蕩，不過普信投資部主管兼投資總監Rob Sharps認為，疫情過後，經濟如趨向正常化，新一輪的牛市將會出現，提醒投資者把握疫後機遇。

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Sharps認為，近期市場存在不確定性，今年企業盈利將表現遜色，並且難以預測。惟他強調現時的重點是2021年及以後盈利能否恢復正常化，「企業預期盈利水平以及盈利恢復正常的速度，將是復甦關鍵」。他對企業的中期表現較為樂觀，認為當經濟回穩並趨於正常，股市估值低迷或令新一輪「牛市」 出現。

對於現時的投資部署，他建議投資者可在規模較小的行業，尋找最佳投資機會，原因是「不斷開拓新興範疇網上服務，使溝通、營商及交易變得更容易，同時協助提高生產力及接觸客戶」。Sharps強調稱，現時世界仍處於「科技創新黃金時代」的較早階段，相信互聯網可以為企業及投資者創造「前所未有」的價值。

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撰文 : 國際組

網上服務 疫情 股票 經濟

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