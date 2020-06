【中美角力】歐盟外長：不會聯同美國對抗中國

新冠肺炎全球大流行改寫中國對外的國際關係,歐盟外長博雷爾早前曾坦言,歐盟在中美之間選邊站的壓力增加。博雷爾周日撰寫文章指,歐盟不會在中國與美國之間選任何一方,指歐盟會以「自己風格」(my way)應對挑戰。

歐盟外交政策高級代表博雷爾(Josep Borrell)在官方網站撰文指,歐盟會「堅持走中美歐三角關係」(Staying the course in the EU-US-China triangle)。

博雷爾認為,無論美國大選由誰勝出,中美關係都走在全球競爭的道路上,這種對立構成未來的世界秩序。

博雷爾指,在中美緊張局勢成為全球政治主軸的同時,歐盟選邊站的壓力亦在增加,歐盟必須找到自己的定位。

博雷爾認為,作為歐洲必須做「自己風格」(My Way),來處理此事帶來的所有挑戰。博雷爾又指,歐盟亦可與志同道合的人合作,以保持多邊體制作為合作的空間。

博雷爾早前曾指,歐盟選邊站的壓力增加,稱歐盟應遵循自身的利益與價值觀,避免成為中美任何一方的工具。

