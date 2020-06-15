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【中美角力】歐盟外長：不會聯同美國對抗中國

環球社會熱點 15:34 2020/06/15

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新冠肺炎全球大流行改寫中國對外的國際關係，歐盟外長博雷爾早前曾坦言，歐盟在中美之間選邊站的壓力增加。博雷爾周日撰寫文章指，歐盟不會在中國與美國之間選任何一方，指歐盟會以「自己風格」（my way）應對挑戰。

歐盟外交政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）在官方網站撰文指，歐盟會「堅持走中美歐三角關係」（Staying the course in the EU-US-China triangle）。

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博雷爾認為，無論美國大選由誰勝出，中美關係都走在全球競爭的道路上，這種對立構成未來的世界秩序。

博雷爾指，在中美緊張局勢成為全球政治主軸的同時，歐盟選邊站的壓力亦在增加，歐盟必須找到自己的定位。

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博雷爾認為，作為歐洲必須做「自己風格」（My Way），來處理此事帶來的所有挑戰。博雷爾又指，歐盟亦可與志同道合的人合作，以保持多邊體制作為合作的空間。

博雷爾早前曾指，歐盟選邊站的壓力增加，稱歐盟應遵循自身的利益與價值觀，避免成為中美任何一方的工具。

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責任編輯：楊心悅

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