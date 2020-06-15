【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟

政府現金發放計劃向年滿18歲香港永久性居民派發1萬元，今日（15日）開始派發書面申請表格，將於6月21日起接受申請。想最快收到錢，就要透過網上銀行登記電子申請，有銀行已公布登記詳情。

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滙豐銀行

HSBC HK App

登入HSBC HK App後，將見到「現金發放計劃」登記頁面，點擊 「立即登記」即可開始登記。

▲ 滙豐銀行網上截圖。

或在選單中點擊「現金發放計劃」，開始登記。

▲ 滙豐銀行網上截圖。

網上理財

登入網上理財後，以看見「現金發放計劃」登記頁面，點擊 「立即登記」即可開始登記。

▲ 滙豐銀行網上截圖。

或在選單點擊「現金發放計劃」，開始登記。

▲ 滙豐銀行網上截圖。

詳情

恒生銀行

個人e-Banking

1. 只需簡單揀選入賬戶口及提供/確認具有短訊服務功能的有效聯絡電話

2. 接受相關條款及聲明及確認資料

網上表格

1. 填寫你的入賬戶口、部分身份證號碼及提供具有短訊服務功能的有效聯絡電話

2. 接受相關條款及聲明及確認資料

詳情

中國銀行

手機銀行

中國銀行表示，如透過手機銀行登記，無需填寫資料，一按完成。

電子表格

如透過中銀網址以電子表格登記，只需填寫銀行賬戶及身份證號碼即可。

詳情

渣打銀行

網上理財

1. 登入後點擊「現金發放計劃」。

2. 輸入手機號碼或使用銀行記錄的號碼，及選擇收款的銀行賬戶。

3. 確認您的輸入並接受條款及細則。

4. 登記完成

SC Mobile登記

1. 輕觸歡迎頁面上的「現金發放計劃」以登入SC Mobile登記

2. 輸入您的手機號碼

3. 選擇收款的銀行賬戶

4. 確認輸入的資料並接受條款及細則

5. 登記完成

網上表格

1. 輸入您的手機號碼、香港身分證號碼﹝首4位英文字母及數字﹞及收款的銀行賬戶號碼

2. 確認輸入的資料並接受條款及細則

3. 登記完成，渣打香港將於兩個工作日，根據客戶備存於渣打香港的聯絡電話，向客戶發送短訊以確認收據。

詳情

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