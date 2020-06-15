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【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟

環球政經 16:26 2020/06/15

分享：

政府現金發放計劃向年滿18歲香港永久性居民派發1萬元，今日（15日）開始派發書面申請表格，將於6月21日起接受申請。想最快收到錢，就要透過網上銀行登記電子申請，有銀行已公布登記詳情。

相關文章：【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）

相關文章：【派錢1萬】原來仲可以買齊三大高息REITs

滙豐銀行

  • HSBC HK App

登入HSBC HK App後，將見到「現金發放計劃」登記頁面，點擊 「立即登記」即可開始登記。

滙豐銀行網上截圖。

或在選單中點擊「現金發放計劃」，開始登記。

滙豐銀行網上截圖。

  • 網上理財

登入網上理財後，以看見「現金發放計劃」登記頁面，點擊 「立即登記」即可開始登記。

滙豐銀行網上截圖。

或在選單點擊「現金發放計劃」，開始登記。

滙豐銀行網上截圖。

詳情

恒生銀行

  • 個人e-Banking

1. 只需簡單揀選入賬戶口及提供/確認具有短訊服務功能的有效聯絡電話

2. 接受相關條款及聲明及確認資料

  • 網上表格

1. 填寫你的入賬戶口、部分身份證號碼及提供具有短訊服務功能的有效聯絡電話

2. 接受相關條款及聲明及確認資料

詳情

中國銀行

  • 手機銀行

中國銀行表示，如透過手機銀行登記，無需填寫資料，一按完成。

  • 電子表格

如透過中銀網址以電子表格登記，只需填寫銀行賬戶及身份證號碼即可。

詳情

渣打銀行

  • 網上理財

1. 登入後點擊「現金發放計劃」。

2. 輸入手機號碼或使用銀行記錄的號碼，及選擇收款的銀行賬戶。

3. 確認您的輸入並接受條款及細則。

4. 登記完成

  • SC Mobile登記

1. 輕觸歡迎頁面上的「現金發放計劃」以登入SC Mobile登記

2. 輸入您的手機號碼

3. 選擇收款的銀行賬戶

4. 確認輸入的資料並接受條款及細則

5. 登記完成

  • 網上表格

1. 輸入您的手機號碼、香港身分證號碼﹝首4位英文字母及數字﹞及收款的銀行賬戶號碼

2. 確認輸入的資料並接受條款及細則

3. 登記完成，渣打香港將於兩個工作日，根據客戶備存於渣打香港的聯絡電話，向客戶發送短訊以確認收據。

詳情

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撰文 : 鄺庭芳

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