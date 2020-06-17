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美國初代Foodie吸逾50萬粉絲　「DCFoodPorn」創辦人5招自媒體經營秘訣

環球政經 19:33 2020/06/17

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社交媒體當道，網上美食資訊平台大受歡迎，2014年在美國華盛頓喬治城大學商學院就讀的舒布勒（Justin Schuble)，甫畢業便順勢成為一名「Foodie」，在Instagram創辦美食專頁「DCfoodporn」。他曾接受媒體訪問時透露，年薪高達75,000美元，目前25歲的他已成為當地網絡紅人和企業家，專頁累積逾50萬名粉絲，近日更推出餐廳推介程式，搖身一變成創業家。

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舒布勒的故事要從大學時期說起，他當時已開始研究美食攝影，沒有專業攝影器材，純粹靠一部iPhone，自己的Instagram帳戶上幾乎都是美食照。後來萌生設立美食專頁的念頭，開設了一個新帳戶，並取命為「Freshman_Foodie」，其後卻大膽改用了一個引人注目的名字— —「DCfoodporn」，「當時『Food Porn』還是一個非常新穎的字眼，老一輩或會覺得聽起來不太適合，但我想冒一些風險。」

當專頁粉絲人數達至5千人時，Justin便開始收到餐廳贊助。他指大多情況下，食品公司看中的是專頁內容和粉絲人數，當要舉辦宣傳活動時便會聯絡他，提出合作。他形容這有點像賣廣告，但不同的是，他要為對方提供內容和受眾，他並指，關鍵是要拿捏好尺度，不要讓讀者覺得太煩人。

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不過，如何為食品公司宣傳，同時保持專頁的公信力和粉絲數量？他坦言預先管理各方的期望最具挑戰性。每次接受宣傳請求前，他都會盡量多做資料搜集，避免接到不想做的工作。有時他會化身神秘顧客，自費到餐廳試食，以獲得最真實的體驗，但原則是，寧願不發帖文介紹，也不對餐廳給予劣評，「如果那頓飯我吃得很開心，我便會發布文章。但我不會在50萬人面前奚落你，這不是我的性格。」

美國的新冠疫情肆虐，民眾減少外出用餐，改留家中抗疫。為避免流失粉絲，「Foodie」都要構思新題材，保持出文頻率。Justin指，他近來的帖文是以一些過往累積的舊有素材和網上食譜撰寫而成，內容盡可能與疫情相關，在提供資訊之餘，亦具娛樂性。疫情不是懶怠工作的藉口，Justin仍會一日發布一篇帖文，令人驚喜的是，民眾為了打發時間，多用了手機，專頁讚好次數和瀏覽量因而大增。

餐飲業受疫情打擊，來自餐廳的宣傳工作全部暫停，Justin的收入亦大幅減少。不過他指出，雖然餐廳推介是觀眾想看的內容，但多數「Foodie」的主要收入來自合作品牌，經濟上仍有支撐，而且營運專頁不需招聘人手和租用場地，財政壓力亦較輕。他相信未來民眾會恢復外出用餐的習慣，因此不擔心「Foodie」這個行業的前景，認為未來要思考的，反而是如何使內容更豐富和多元化

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