Google延遲推出Pixel 4a　傳10月正式發布

▲ 有知情人士爆料，指Pixel 4a再度延遲發布，可能會在10月才正式推出。

不少手機品牌受新冠肺炎疫情影響而延遲發布新品，Google原定在今年I/O大會發佈新款中階機Pixel 4a，後來大會因疫情而取消，近日有知情人士爆料，指Pixel 4a再度延遲發布，可能會在10月才正式推出。

據爆料人士表示，Google會在7月發布 Pixel 4a新機，但正式上市日期會延後至10 月。早前傳聞指，Pixel 4a原本設有黑色及藍色，但他透露，目前Google已取消推出藍色版本，並只會推出黑色供選擇。

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不過，Google Pixel系列在市場上銷量欠佳，雖然去年銷售720萬部，但仍未達到預期銷量。但Pixel 4a仍存一定有競爭力，手機設有5.81吋OLED屏幕，搭載高通Snapdragon 730晶片，提供64GB及128GB儲存容量，電池容量則為3080mAh，支援18W有綫快充。

有外媒更將Pixel 4a視為是iPhone SE的競爭對手，iPhone SE售價為399美元起（約3,092港元），而Pixel 4a的128GB版本，最高定價可能會為349美元（約2,704港元），手機價格方面相對更有競爭力。

責任編輯：李寶如