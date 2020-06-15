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【WVR染藍】富瑞：恒指18個月變身「純中國」指數　年內見30000點

金融經濟 14:22 2020/06/15

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恒指最快8月納入WVR、第二上市股份，富瑞形容恒指18個月將演變成「純中國指數」。

恒生指數落實改革，8月季檢將接納同股不同權（WVR）、第二上市股份在選股範圍。券商富瑞形容，恒指成份股上限為50家，「無位容納所有人」，當阿里巴巴 （09988） 等內地新經濟股染藍，公用股、地產股的權重將被蠶食，形容恒指在未來18個月將很大程度演變成，依重科技、電商和資訊科技權重的「純中國指數（pure China）」。

富瑞形容，恒生指數走勢取決收入依重內地的成份股，同時反映香港市場利息，連同剛巧美國上市的中概股回流，未來18個月將會加速轉變。該行早前因應港美低息、中資科網股比重提升，看好恒指年內可升至30000點。

相關文章：富瑞︰低息及中概股回流利好 恒指今年上望3萬點

富瑞推算，共有31家中概股符合香港第二上市資格，市值總額達5570億美元（約4.3萬億港元），若在港發行10%股份，集資額將達557億美元。不過，阿里巴巴、網易 （09999） 以至京東 （新上市編號：09618） 發行規模都是以5%起跳。

富瑞指出，恒指接納WVR和第二上市股份，阿里巴巴、美團點評 （03690） 和小米 （01810） 都能達納入門檻，在恒指權重年內合計將達8.7%，後年將增至9.7%。

富瑞未有評估哪些股份會被擠出恒指，但指出目前恒指約24家股份以香港為基地，權重共42.86%，中資股份佔餘下57.14%。

富瑞形容，當恒指進一步由中資股主導，情況將有如倫敦的富時100指數（FTSE 100），交投雖然主要在倫敦，但有大量海外企業，若投資者想專注香港為本的組合，可留意恒生大灣區指數，並指該指數近期也逼近歷史新高。

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【WVR染藍】恒指公司︰更多中概股回流香港　不急於增成份股上限

【WVR染藍】阿里巴巴將成藍籌？　恒指公司：若納入比重約3%

【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍

編輯：麥德銘

香港股票 恒生中國企業指數 恒生指數 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（09618） 網易－S（09999）

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