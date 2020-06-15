【人生贏家】美國9歲童憑這款紙牌遊戲 年賺110萬美金

致富的原因有很多，除了努力、努力，還有對數字足夠敏感之外，創意也是另一關鍵。沒有好的點子，又怎樣在營商世界當中突圍而出呢？美國西雅圖有一名9歲小孩早早創業成功，憑著自己的創意，發明了一款紙牌遊戲，結果大受歡迎，更在新冠肺炎疫情期間登上過亞馬遜（Amazon）平台紙牌遊戲第一位。

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巴特勒發明的遊戲名爲Taco vs Burrito，去年他憑著這款遊戲獲得110萬美元（約852.8萬港元）。這款遊戲的玩法為利用一些奇怪的食材，組合成最有價值的一頓飯。Taco vs Burrito，受惠於新冠肺炎疫情爆，該遊戲的銷售量暴增10倍，相信其後巴特勒收到的營利將會更為可觀。

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巴特勒的媽媽皮爾森（Leslie Pierson）對於年僅9歲的兒子可以創造一款年賺110萬的遊戲感到相當驚奇，但110萬美元的對於9歲小孩來説實在是一個大數目，因此媽媽皮爾森只會給他盈利的1%，其他暫時由她保管。巴特勒獲得第一次成功後，再接再厲，現在他正在研發第二款遊戲名爲Bold Made，現已接受預訂，將在10月發貨。這款新遊戲是巴特勒與媽媽合作創出的，靈感來自於紙牌遊戲Old Maid，但這個新版本加入了多位現代女性領袖作遊戲元素，例如馬拉拉（Malala Yousafzai）和智利女作家伊莎貝阿言德（Isabel Allende）等。

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