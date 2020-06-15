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【美的綁架案】77歲何享健坐擁逾1900億身家　作風低調靠5000元創業起家

名人薈萃 14:43 2020/06/15

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內地自媒體昨深夜（14日）報道，內地家用電器大型綜合企業美的集團（深：000333）始創人何享健，在廣東順德家中遭挾持，兒子何劍鋒從別墅旁邊的河道游泳逃出報警。美的內部人士對「鈦媒體」表示，「沒事沒事，一切平安，等集團公佈」

77歲美的創辦人何享健出生平凡，但50多年前靠著集資5000元創業，成為現今中國6大富豪，其傳奇故事為人津津樂道。

77歲美的創辦人何享健出生平凡，作風低調。(資料圖片)

何享健1942年生於廣東，1968年帶領23位居民在廣東順德北滘創業，籌集5000元人民幣創立塑料生産組，即美的的前身。1980年開始製造風扇，進入家電行業，並在工程師幫助下製造出首部40厘米風扇，命名為明珠牌。

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其企業之後改名為順德縣美的風扇廠，年產風扇13,167部，總產值逾328萬元（約360萬港元），何享健憑美的踏入百萬元戶的級別，更打入冷氣機市場，一度成為內地主要國產品牌。

1992年，廣東美的集團股份有限公司成立；1993年，美的電器股票在深交所上市，成爲證監會批准的首家鄉鎮企業改制而成的上市公司。

2016年，美的集團首次上榜《財富》世界500強；2018年，何享健作爲「鄉鎮企業改組上市的先行者」，被黨中央、國務院授予「改革先鋒稱號」。據美國財經雜誌《福布斯》實時數據，現年78歲的何享健個人身家為255億美元（約1989億港元），為中國第6大富豪。

 

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撰文 : 黎以芳

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