  • 32°C
香港時間 : 2020615日 (一) 14:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股動態】道指期貨跌900點 憂疫情升溫解封遇阻滯

環球經濟金融 14:05 2020/06/15

分享：

疫情復發陰霾，拖累美股氣氛，3大指數期貨均跌，道指期貨跌幅擴大至900點，美股似乎將延續上周跌勢。美國解封進程可能出現阻滯，相信是觸動市場原因之一，金融中心紐約市解封後，不少商店違反防疫規定，州長警告可能叫停解封。

【美國第二波疫情】懶理防疫 紐約2.5萬宗違例 州長威脅叫停解封

【第二波疫情】美國多州確診創新高 特朗普照搞競選集會

美股大好友亞德尼（Ed Yardeni）稱，美股近來太牛，升得太急，是時候調整。他亦承認，重啟經濟帶來憂慮，有人擔心出現不理想結果，因放鬆社交隔離爆發第2波疫情，結果要再次封城。

分析研究公司Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）表示，疫情惡化的擔心，相信會困擾市場一段時間，不過相信要待至個案數目明顯回升，對疫情看法才會真正大變。

綜觀全美國整體，疫情增速未見顯著加快，繼續維持日增2萬多宗，不過疫情因州而異，部分地區如德州、佛羅里達州，疫情統計數字連日創新高，引起關注，擔心同樣情況會蔓延。

【環球一周日程】美股結束3周升勢 後市還看鮑威爾及零售銷售（附日程表）

【第二波疫情】庫德洛：7月停失業救濟金 減依賴倡返職場

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動 態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

疫情 經濟 美股 肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 冠狀病毒 指數期貨 道瓊斯工業平均指數

上一篇文章

歐盟外長：歐盟不會聯同美國對抗中國

下一篇文章

【新冠肺炎】「生存感罪惡」美國康復者收870萬帳單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間14:00）
美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘
美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘
【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議
【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
【疫情焦點】紐約州長科莫: 美國和全球出現第二波疫情警兆
【疫情焦點】紐約州長科莫: 美國和全球出現第二波疫情警兆
被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就
被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就