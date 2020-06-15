【美股動態】道指期貨跌900點 憂疫情升溫解封遇阻滯

疫情復發陰霾，拖累美股氣氛，3大指數期貨均跌，道指期貨跌幅擴大至900點，美股似乎將延續上周跌勢。美國解封進程可能出現阻滯，相信是觸動市場原因之一，金融中心紐約市解封後，不少商店違反防疫規定，州長警告可能叫停解封。

【美國第二波疫情】懶理防疫 紐約2.5萬宗違例 州長威脅叫停解封

【第二波疫情】美國多州確診創新高 特朗普照搞競選集會

美股大好友亞德尼（Ed Yardeni）稱，美股近來太牛，升得太急，是時候調整。他亦承認，重啟經濟帶來憂慮，有人擔心出現不理想結果，因放鬆社交隔離爆發第2波疫情，結果要再次封城。

分析研究公司Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）表示，疫情惡化的擔心，相信會困擾市場一段時間，不過相信要待至個案數目明顯回升，對疫情看法才會真正大變。

綜觀全美國整體，疫情增速未見顯著加快，繼續維持日增2萬多宗，不過疫情因州而異，部分地區如德州、佛羅里達州，疫情統計數字連日創新高，引起關注，擔心同樣情況會蔓延。

【環球一周日程】美股結束3周升勢 後市還看鮑威爾及零售銷售（附日程表）

【第二波疫情】庫德洛：7月停失業救濟金 減依賴倡返職場

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動 態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品