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【美股動態】美股道指期貨曾瀉900點 憂疫情升溫解封遇阻滯

環球經濟金融 16:16 2020/06/15

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美股經歷上周四暴跌後，周一開市前道指期貨瀉900點。

疫情復發陰霾，拖累美股氣氛，美股3大指數期貨均跌，道指期貨跌幅曾擴大至近900點，最新仍跌逾700點。美國解封進程可能出現阻滯，相信是觸動美股市場原因之一，金融中心紐約市解封後，不少商店違反防疫規定，州長警告可能叫停解封。

美股連升多時後，上周四曾急挫，道指曾跌逾1800點，周五有所反彈，周一開市前道指再次向下，本周首交易日，美股延續上周跌勢機會不低。

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美股大好友亞德尼（Ed Yardeni）稱，美股近來太牛，升得太急，是時候調整。他亦承認，重啟經濟帶來憂慮，有人擔心出現不理想結果，因放鬆社交隔離爆發第2波疫情，結果要再次封城。

分析研究公司Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）表示，疫情惡化的擔心，相信會困擾市場一段時間，不過相信要待至個案數目明顯回升，對疫情看法才會真正大變。

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綜觀全美國整體，疫情增速未見顯著加快，繼續維持日增2萬多宗，不過疫情因州而異，部分地區如德州、佛羅里達州，疫情統計數字連日創新高，引起關注，擔心同樣情況會蔓延。

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責任編輯：林建忠

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