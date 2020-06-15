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【二手成交】買家遇筍盤爭睇樓盛況再現　 南昌一號劈價逾百萬盤吸逾10組客捧場

股樓投資 15:06 2020/06/15

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多個焦點新盤排隊登場，二手業主為求盡快沽貨，部份願意加大放盤減價幅度，最近樓市也再現準買家爭奪減價盤情況。最近深水埗南昌一號兩房單位錄得成交，單位為高層C室，實用面積364平方呎，採兩房間隔，另設儲物房。中原地產分行經理劉燦恆表示，該單位去年10月放盤開價880萬元，期間曾因應市況多次調整叫價，直至今年4月調整至780萬元，過去5天錄逾10組買家參觀單位並有意洽購，最終以778萬元成交，累減達102萬元或12%，折合實用呎價21,374元。

【二手成交】孝順子豪擲945萬買樓贈父母　樓市暢旺「孝子」「慈父慈母」特別多﹖


劉燦恆指，新買家為新盤向隅客，見新盤兩輪推售均空手而回，即回流同區二手尋寶，對上址一見傾心，議價後即拍板入市自用。據悉，原業主於2016年10月以599.5萬元買入單位，持貨近4年，現沽貨賬面獲利218.5萬元離場，單位升值36%。
劉燦恆補充，屋苑對上一宗同類型單位成交要追溯至去年11月，一伙366呎的中層C室，以800萬元成交，折合實用呎價21,858元。換句話說，是次單位成交價較去年11月的造價還要低約3%左右。

 

【特色盤推介】原來西貢都有房協盤﹖ 入場費600萬元進駐「香港後花園」
除以上成交外，日前沙田好運中心錄椰林閣低層E室也錄成交，單位實用面積348平方呎，兩房間隔，座向西南，望內園景。據悉單位原以525萬放售，低於市價，單位放盤僅1天，隨即吸引逾10組準買家洽購，業主也反價至548萬元水平，最後獲一名買家承接，呎價約15,747元。以上兩成交，也足見二手市場買家入市氣氛熾熱。

【外資走貨】再有外籍客狠減800萬元急沽相連屋　西貢屋仔成劈價重災區

 

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撰文 : 陳詠妍

二手市場 放盤 南昌一號

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