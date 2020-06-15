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【新冠肺炎】「生存感罪惡」美國康復者收870萬帳單

環球社會熱點 14:02 2020/06/15

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【新冠肺炎】「生存感罪惡」美國康復者收870萬帳單

美國醫藥費昂貴，並非新事，新冠肺炎患者的治療費用更是天價。被指是美國留醫最長的新冠肺炎病人弗洛爾終於出院，但等待他的是長達181頁、合計逾112萬美元（約874萬港元）的帳單。可幸的是，大部分費用由保險支付，惟弗洛爾仍指「對生存有罪惡感」。

《西雅圖時報》報道，70歲的弗洛爾（Michael Flor）奇蹟生還。他在住院的62天期間，大部分時間在昏迷狀態下度過，一度陷入危殆，需由護士將電話放在耳邊，讓他聆聽妻子和孩子的聲音道別。

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弗洛爾表示，收到帳單的時候，罵了一句髒話，心臟幾乎停頓。他說：

「我不得不多次看它（帳單）……看我是否看對了。」

弗洛爾形容，住院成本驚人，質疑自己應否得到這些照料，又指帳單「增加倖存者的罪惡感」。

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弗洛爾帳單如書籍一樣厚，多達181頁，收費項目近3000個。深切治療部（ICU）每日收費為9736美元（7.6萬港元），累計近41萬美元；呼吸機使用費總計8.2萬美元，藥費佔總帳單的約25%。

不過，美國長者受公共聯邦醫療保險保障，以及扣除華府予新冠肺炎患者的特殊補貼，弗洛爾料無需付分毫。

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記者：韓羚

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